Pflichtaufgabe erfüllt Kajak-Vierer startet mit souveränem Vorlaufsieg in die WM

Der Kajak-Vierer hat bei der Heim-WM in Duisburg im Kampf um die Medaillen ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz gewannen über die 500 m souverän ihren Vorlauf und zogen ohne jede Mühe ins Halbfinale am Freitag ein. Zuletzt bei den Europaspielen in Krakau hatte der Vierer mit Rang fünf enttäuscht, mit Ronald Rauhe statt Schopf hatte es 2021 in Tokio Olympiagold gegeben.