Kanu-WM in Ungarn : Hoff/Schopf holen Gold im Zweier - Brendel geht leer aus

Szegedin Ein Jahr vor dem Olympischen Sommerspielen haben Max Hoff und Jacob Schöpf im Kanu-Zweier ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei der WM in Ungarn holten sie die Goldmedaille. Sebastian Brendel ist auf seiner Paradestrecke dagegen leer ausgegangen.

Rio-Olympiasieger Max Hoff (36) und Jacob Schopf (20) haben bei der Kanu-WM in Szeged Gold im olympischen Kajak-Zweier über 1000 m gewonnen. Das deutsche "Generationenboot" holte ein Jahr vor den Sommerspielen in Tokio den Titel vor den Teams aus Spanien und Frankreich. Hoff und Schopf (Essen/Berlin) sitzen erst seit Mai in einem Boot.

Brendel hätte ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio den WM-Rekord von fünf Titeln in Folge über 1000 m einstellen können, zum Podest fehlten ihm nur fünf Hundertselsekunden. Am Samstag hatte der 31-Jährige, der in der Weltcupsaison ohne Podestplatz geblieben war, über die nicht olympischen 500 m seine insgesamt elfte WM-Goldmedaille gewonnen.