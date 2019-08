DDR-Flüchtling : Kanu-Olympiasieger Perleberg gestorben

Köln 1960 wurde er mit für die DDR Olympiasieger, vier Jahre später holte er mit der Bundesrepublik Silber. Am 1. August ist der frühere Kanu-Fahrer Günter Perleberg gestorben.

Kanu-Olympiasieger Günter Perleberg ist tot. Der Goldmedaillengewinner von Rom 1960 starb bereits am 1. August im Alter von 84 Jahren. Das teilte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) mit. Der damals noch für die DDR startende Perleberg war in Italien Mitglied der gesamtdeutschen 4x500-m-Staffel.

Nach der WM 1963 in Jugoslawien floh Perleberg mit dem Auto in die Bundesrepublik – aus Liebe. In der DDR wurde er fortan als Vaterlandsverräter beschimpft. Bei den Spielen 1964 in Tokio saß er im Viererkajak des gesamtdeutschen Teams und gewann Silber hinter der Sowjetunion.