Verband bestätigt Vorfall : Schwere Vorwürfe gegen deutschen Judo-Trainer

Nach einem Bericht der FAZ soll ein deutscher Judoka mit afrikanischen Wurzeln von einem Landestrainer übel und womöglich auch auf rassistische Weise beschimpft sowie körperlich angegangen worden sein.

"Den Vorfall hat es gegeben", sagte Frese: "Am betreffenden Abend hat mich Sportdirektor Ruben Goebel deswegen angerufen, daraufhin habe ich mich an U21-Bundestrainer Pedro Guedes gewandt." Der in Kenntnis gesetzte Rechtsausschuss des DJB habe sofort ein Verfahren eingeleitet und werde sich am kommenden Freitag mit dem Thema beschäftigen.