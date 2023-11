Bei der Europameisterschaft Türkische Judoka verweigert israelischer Gegnerin den Handschlag

Bei der Judo-Europameisterschaft im französischen Montpellier hat die türkische Judoka Tugce Beder ihrer israelischen Gegnerin Tamar Malca den üblichen Handschlag verweigert. Nachdem Beder (23) in der ersten Runde in der Klasse bis 48 Kilogramm verloren hatte, war Malca (23) mit ausgestreckter Hand auf ihre Konkurrentin zugegangen. Beder drehte sich aber weg und verließ die Matte. Malca zeigte diese Szenen in ihrer Instagram-Story. Von Beder gab es zunächst keinen Kommentar.