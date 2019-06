Joe Westerman : Rugby-Spieler renkt sich Kniescheibe selbst ein

Kingston upon Hull Rugy-Spieler Joe Westerman ist bei einem Spiel der englischen Super League die Kniescheibe rausgesprungen. Für eine Behandlung hatte er dann aber wohl keine Zeit und behalf sich lieber selbst.

Im Derby zwischen Westermans Hull FC und dem Stadt-Rivalen Hull Kingston Rovers wurde der Hüne am Donnerstagabend in der 76. Minute bei einem Tackling am Knie getroffen. „Ich schaute auf mein Bein und sah meine Kniescheibe an der Seite und ich hatte das Gefühl, dass ich sie einschlagen musste“, sagte der 29-Jährige nach der 10:18-Niederlage.