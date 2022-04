Investor lässt Liga ausfallen : Schwimmern entgehen Millionen-Einnahmen wegen Angriffskrieg

Wegen der russischen Invasion in die Ukraine findet die International Swimming League dieses Jahr nicht statt. Das recht neue Format begeistert viele Schwimmer. Einige warten nach eigenen Angaben aber auch noch auf Geld.

Ole Braunschweig erinnert sich sehr gerne an seine Saison in der International Swimming League. „Ich kann nur sehr positiv davon sprechen. Die Zeit da mit den anderen Leuten war immer sehr geil“, sagte der Berliner Rückenschwimmer der Deutschen Presse-Agentur. Wegen des Kriegs in der Ukraine setzt sich diese Zeit für Braunschweig und seine Kollegen in diesem Jahr nicht fort. Die vom ukrainischen Geschäftsmann Kostjantin Grigorischin 2019 gegründete innovative, aber auch umstrittene Wettkampfserie ist für die Saison 2022 abgesagt.