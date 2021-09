Fuchsstute musste operiert werden : Werth bangte um Bella Rose

Hagen Ausgerechnet ihr Herzenspferd Bella Rose hat Isabell Werth während der EM in Hagen a.T.W. in große Sorge versetzt. Die 17 Jahre alte Fuchsstute musste nach einer Kolik operiert werden, ist aber mittlerweile nach Aussage ihrer Reiterin wieder wohlauf.

"Wir sind alle sehr glücklich, dass Bella Rose die Operation so gut überstanden hat", sagte Werth am Donnerstag: "Ich habe sie heute morgen besucht, und sie durfte schon wieder ihr erstes Gras fressen." Werth dankte "dem Tierärzteteam der Tierklinik Meerbusch für ihr hervorragendes und umsichtiges Handeln".

Ursprünglich hatte Isabell Werth geplant, die Stute beim CHIO in der kommenden Woche in Aachen offiziell aus dem Sport zu verabschieden, was aber so kurz nach der OP nicht möglich ist. Werth wird stattdessen mit dem elfjährigen Hengst Quantaz in der Soers starten.