Ironman-WM 2019 : Frodeno ist heiß auf die Hitzeschlacht

Frankfurt/Main 2017 entzaubert, 2018 verletzt: Nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre ist Jan Frodeno heiß auf die Ironman-WM. Vor dem Start am Samstag sieht er sich als Multitool, das die Tortur erfolgreich meistern wird.

Der Gentleman der Triathlon-Szene will keinesfalls hochnäsig klingen, vielmehr schätzt er auch die großen Qualitäten der anderen. Die Erfahrungen vor allem in dieser Saison haben allerdings tatsächlich bewiesen, dass Frodeno die wenigsten Schwachstellen besitzt und dass er deshalb auch mal wieder als großer Favorit bei der Ironman-WM am Samstag auf Hawaii (18.25 Uhr MESZ/ARD und hr-Fernsehen) am Start steht.