Ironman in Frankfurt : Frodeno verteidigt EM-Titel mit Start-Ziel-Sieg

Frankfurt am Main Knapp vier Kilometer weit schwimmen, mehr als 180 Kilometer mit dem Rad, hinterher noch ein Marathon: Keiner hat das bei der EM schneller geschafft als Jan Frodeno.

Die Entscheidung am Sonntag fiel bei Temperaturen von knapp 40 Grad während des Marathons am Mainufer erst 25 km vor dem Ziel. Dort konnte Kienle, auch beeinträchtigt von einer Schnittwunde am Fuß, die er sich nach dem Schwimmen durch den Tritt in eine Scherbe zugezogen hatte, das Tempo von Frodeno nicht mehr mitgehen. Er verlor Sekunde um Sekunde - und Frodeno letztlich aus den Augen. "In meinem Kopf hätte man Eier kochen können", sagte Kienle wegen der Hitze.