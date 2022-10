Strafen-Drama und Rekordzeiten : Deutsche Siegesserie beim Ironman auf Hawaii gerissen

Hawaii Nach einigem Drama reißt die deutsche Siegesserie auf Hawaii. Während sich Sebastian Kienle bei seinem Abschied achtbar schlägt, entbrennt rund um Patrick Lange eine Strafendiskussion.

Sebastian Kienle weinte nach seinem süßen Abschied von der Trauminsel glückselig in den Armen von Sohn Nino und Ehefrau Christine. Bei Patrick Lange wandelte sich im legendären Zielkanal die Wut über seine Zeitstrafe schnell in Stolz. Dabei hatte die schwarz-rot-goldene Regentschaft auf Hawaii zuvor ein jähes Ende gefunden. In einem Mix aus obskurem Strafendrama und furiosem Turbo-Rennen durchbrach Gustav Iden die seit 2014 andauernde deutsche Siegesserie.

Der Norweger unterbot im Glutofen Kailua-Kona den Streckenrekord des verletzt fehlenden Jan Frodeno in 7:40:24 Stunden um elf Minuten, auch der zweitplatzierte Sam Laidlow aus Frankreich sowie der eigentlich favorisierte Kristian Blummenfelt (Norwegen) blieben bei der Ironman-WM deutlich unter der alten Bestmarke. „Die Jungs waren in einer neuen Stratosphäre, das muss man neidlos anerkennen“, urteilte Frodeno im ZDF . Für die Revanche 2023 nehme er „einen Koffer voller Motivation“ mit.

Für Lange zerplatzte der Traum vom dritten Titel gut im Rennen liegend wie eine Seifenblase in der Strafenbox. „Fünf Minuten für nichts“, fluchte er laut ZDF auf der Strecke. Eine derartige Sanktion wird in der Regel für unerlaubtes Windschattenfahren vergeben. Er habe kurz vorher gar Kameramotorräder „weggescheucht, weil ich total fair fahren möchte“, so der 36-Jährige. Deshalb frage er sich schon, „was ich hier noch an Fairness zeigen soll?“