„Ich liebe euch alle“ : Rekabi dankt für die Unterstützung

Düsseldorf Die iranische Sportkletterin Elnaz Rekabi hat sich via Instagram bei den Menschen bedankt, die sie in den vergangenen Tagen unterstützt haben. Nach wie vor gibt es Sorgen um ihre Sicherheit.

„Ich. Das Volk. Iran.“: Die iranische Sportkletterin Elnaz Rekabi hat sich mit Textpassagen des Dichters Ahmad Shamlou für die große Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. „Was ich bis heute gewonnen habe, ist die Anteilnahme so vieler wunderbarer Seelen“, schrieb Rekabi auf ihrem Instagram-Profil in Persisch und Englisch: „Ich danke allen, die zum Flughafen gekommen sind, um mich zu empfangen. Ich liebe euch.“