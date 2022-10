Iranische Kletterin : Elnas Rekabi nach Auftritt ohne Kopftuch wieder in Teheran

Teheran Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi ist nach ihrer Finalteilnahme ohne Kopftuch bei der Asienmeisterschaft in Südkorea nach Teheran zurückgekehrt.

Am Mittwochmorgen bereitete ihr eine große Menschenmenge am Internationalen Flughafen Imam Chomeini einen begeisterten Empfang, wie im Netz kursierende Videoaufnahmen zeigten. Zu hören war, wie die Menschen immer wieder Rekabis Namen skandierten und sie als Heldin feierten.

In Farsi berichtende Medien außerhalb des Iran und Unterstützer von Rekabi hatten befürchtet, sie könnte zu einer verfrühten Abreise aus Südkorea gezwungen worden sein und im Iran festgenommen werden - was Teheran schnell bestritt. Auf einem Instagram-Account, der Rekabi zugerechnet wird, hieß es am Dienstag: „Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, um euch Sorge zu bereiten.“