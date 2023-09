Event in Düsseldorf Diese Sportarten finden bei den Invictus Games 2023 statt

In sieben Startklassen treten die Soldatinnen und Soldaten bei den Invictus Games in der Leichtathletik an. In den Laufwettbewerben werden Rennen über 100, 200, 400, 1500 Meter und in der 4×100-Meter-Staffel ausgetragen. Zudem wird Diskuswerfen, Kugelstoßen und Weitsprung angeboten. Das Regelwerk entspricht größtenteils dem der paralympischen Leichtathletik.