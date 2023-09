Geschichte, Sportarten, Tickets, Prinz Harry Das müssen Sie zu den Invictus Games 2023 in Düsseldorf wissen

Düsseldorf · Seit 2014 treten kriegsversehrte Soldaten bei den „Invictus Games“ an. Vom 9. bis 16. September 2023 werden die Spiele in Düsseldorf ausgetragen. Doch was steckt hinter den Spielen? Was sind die Disziplinen? Wo gibt es Tickets? Wir sagen Ihnen, was sie wissen müssen.

07.09.2023, 15:05 Uhr

Prinz Harry wirbt beim Tischtennisspiel mit Borussia Düsseldorf für die Invictus Games am Rhein. Foto: Invictus Games Foundation 2022

(csr/jg/klü)