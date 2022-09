Ilia Malinin gelingt der vierfache Axel : Ein Sprung in die Eiskunstlauf-Geschichte

Ein Sprung in die Eiskunstlauf-Geschichte

Hamburg Inspiriert vom zweimaligen Olympiasieger Yuzuru Hanyu aus Japan ist US-Läufer Ilia Malinin der erste vierfache Axel der Eiskunstlauf-Geschichte gelungen.

Als er mit viereinhalb Umdrehungen in das Geschichtsbuch des Eiskunstlaufens gesprungen war, erinnerte Ilia Malinin sofort an sein Idol und Vorbild Yuzuru Hanyu. „Er hat mich definitiv dazu inspiriert, es erstmals im Wettkampf zu versuchen“, sagte der US-Läufer mit russischen Wurzeln nach seiner spektakulären Weltpremiere bei einem kleinen Wettbewerb in Lake Placid.