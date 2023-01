Siegesfeier in Köln Emotionaler Empfang für die Hockey-Weltmeister

Mit so einem großen Empfang hatten die deuschen Hockey-Helden nach ihrem WM-Triumph nicht gerechnet. Am Flughafen in Frankfurt warteten zahlreiche Fans. In Köln folgte dann beim Tennis- und Hockeyclub Rot-Weiss Köln die emotionale Siegesfeier mit Familien und weiteren Fans. Die Bilder von der Weltmeister-Rückkehr.