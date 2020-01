Hallen-EM in Berlin : Hockey-Herren gewinnen 12:1 zum Auftakt

Paul Doesch (l-r), Raphael Hartkopf und Hannes Müller jubeln nach einem Tor. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem Kantersieg in die Hallen-EM vor heimischer Kulisse in Berlin gestartet. Am Freitagabend steht das zweite Vorrundenspiel auf dem Programm.

Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich zum Auftakt gegen Außenseiter Belgien mit 12:1 durch und sammelte Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf.

Jan Schiffer (Uhlenhorst Mühlheim) überzeugte mit vier Treffern, Jesper Kamlade vom Club an der Alster und Raphael Hartkopf (Mannheimer HC) trafen jeweils doppelt. Ebenfalls in die Torschützenliste trugen sich Hannes Müller, Thies Prinz, Paul Dösch und Philip Schmid ein.

Am Freitagabend steht das zweite Vorrundenspiel gegen Tschechien (19.45 Uhr) auf dem Programm, ehe es am Samstag (12.45 Uhr) gegen die Niederlande geht. Die besten zwei Teams qualifizieren sich für das Halbfinale am Samstagabend. Das Finale der Europameisterschaften im Horst-Korber-Zentrum findet am Sonntag (14.30 Uhr) statt.

(eh/sid)