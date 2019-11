Tokio 2020 : Hockey-Frauen sichern sich Olympia-Ticket

Mönchengladbach Die deutschen Hockey-Frauen haben sich zum zehnten Mal in Folge für Olympia qualifiziert. Das DHB-Team setzte sich in den beiden entscheidenden Qualifikationsspielen klar gegen Außenseiter Italien durch.

Die deutschen Hockey-Frauen haben sich souverän für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich in Mönchengladbach in den beiden entscheidenden Qualifikationsspielen gegen Außenseiter Italien (2:0/7:0) durch und geht damit bei Olympia zum zehnten Mal in Folge auf Medaillenjagd.