Antwerpen Die deutschen Hockey-Männer mussten den Traum von EM-Gold nach einem Krimi gegen Angstgegner Belgien begraben. Nun geht es um einen versöhnlichen Abschluss - am besten mit Edelmetall.

Der Krimi gegen den Weltmeister ging der DHB-Auswahl nur schwer aus dem Kopf, es fehlte nicht viel beim 2:4 (2:0) vor etwa 7000 frenetischen Zuschauern in Antwerpen. "Das Stadion hat gebebt, das war bestimmt Kopfsache", sagte Grambusch, nachdem die Gastgeber das Spiel in den letzten sechs Minuten mit drei Treffern noch gedreht hatten.

Im kleinen Finale bekommt die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas am Samstag (18.00 Uhr) die Chance zur Revanche gegen den Erzrivalen Niederlande. In der Gruppenphase musste sich die DHB-Auswahl noch knapp mit 2:3 geschlagen geben. "Wir möchten uns jetzt selbst beweisen, dass wir in der Lage sind, Topnationen zu schlagen", sagte Grambusch kämpferisch.

Bronze wäre allerdings nur ein kleiner Trost, der Fokus liegt jetzt auf der Olympia-Qualifikation. Da in Antwerpen nur der Europameister sein Ticket für Tokio 2020 löst, müssen sich die Bronzemedaillengewinner von Rio über ein regionales Turnier im November vor heimischer Kulisse in Mönchengladbach qualifizieren.

In der Weltrangliste zog die DHB-Auswahl an England vorbei, das bereits in der Gruppenphase gescheitert war. Falls Spanien (4:3 gegen Niederlande) nicht Europameister werden sollte, ist Deutschland in Topf 1 gesetzt und würde damit schwereren Gegnern aus dem Weg gehen. "Das wäre schon sehr gut", sagte Grambusch, der sich aber noch immer über den geplatzten EM-Traum ärgerte: "Es war mehr drin."