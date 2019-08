Niederlage gegen die Niederlande : Hockey-Männer verpassen erneut EM-Medaille

Köln Die deutschen Hockey-Männer haben beim dritten Großevent in Serie eine Medaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas verlor bei der EM in Antwerpen das kleine Finale gegen Titelverteidiger Niederlande mit 0:4 (0:1).

Gegen die Niederlande hatten Kapitän Mats Grambusch und Co. schon in der Gruppenphase mit 2:3 verloren. Nach Platz zwei in der Gruppe ging es für den Rekordeuropameister (acht Titel) im Halbfinale gegen Gastgeber Belgien. Dort verlor das DHB-Team trotz einer 2:0-Führung noch 2:4. Belgien bestreitet am Samstagabend (20.30 Uhr) das Finale gegen Spanien und will nach zwei zweiten Plätzen (2013 und 2017) das erste EM-Gold holen.