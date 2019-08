5:0-Sieg gegen Irland : Hockey-Männer ziehen in EM-Halbfinale ein

Hockey-Männer ziehen in EM-Halbfinale ein

Köln Die deutschen Hockey-Männer sind nach einem Sieg im letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Antwerpen ins Halbfinale eingezogen und treffen dort voraussichtlich auf Gastgeber und Weltmeister Belgien.

"Es war vor allem am Anfang ein schweres Spiel. Am Ende hört sich das 5:0 deutlich an, aber das war es nicht", sagte Kapitän Tom Grambusch, der im Halbfinale ein Duell mit den "Roten Löwen" erwartet: "Den Gastgeber abends auf ihrem Platz, ich freue mich darauf."