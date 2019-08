„Fühlt sich ganz bitter an“ : Deutsche Hockey-Herren nach verpasster EM-Medaille gefrustet

Köln Statistisch waren die deutsche Hockey-Herren den Niederlanden im Spiel um Platz drei bei der Hockey-EM in allen Belangen überlegen. Trotzdem stand am Ende eine 0:4-Niederlage. Ein Fakt, den das DHB-Team schwer akzeptieren kann.

Erneut gut gespielt, doch am Ende gab es nur Blech: Die deutschen Hockey-Herren haderten nach dem 0:4 (0:1) in Antwerpen gegen die Niederlande und der verpassten EM-Medaille mit der eigenen Effektivität. "Fakt ist, dass wir - wie im Gruppenspiel - in allen Statistiken überlegen waren, aber mit 0:4 verlieren! Ein 0:4 hat sich selten so anders angefühlt", sagte Bundestrainer Stefan Kermas.