Historisches deutsches Doppelpodest Haug und Philipp glänzen auf Hawaii

Schon nach 15 Kilometern zog Haug in ihrer Lieblingsdisziplin an ihrer Landsfrau vorbei - und nahm damit nicht nur Kurs aufs Podest: Von Kilometer zu Kilometer knabberte sie vorbei an den Lavafeldern Sekunden ihres immensen Rückstands auf das Führungsduo ab. Im brutal heißen Energy Lab überholte sie schließlich Knibb, die drei Kilometer vor dem Ziel geplagt von Krämpfen auch noch Philipp ziehen lassen musste.