Am Montag, ab 13 Uhr bei uns Hier sehen Sie die Eröffnungs-PK zum CHIO Aachen 2024 im Livestream

Düsseldorf · Tausende Besucher werden Ende Juni und Anfang Juli zum CHIO 2024 in Aachen erwartet. Doch auch wer nicht vor Ort sein kann, wird mit Bildern aus der Soers versorgt. Wir sagen Ihnen, was wann wo läuft. Am Montag übertragen wir ab 13 Uhr die Eröffnungs-PK im kostenlosen Livestream.

24.06.2024 , 09:41 Uhr

(klü)