Ohne viele Leistungsträgerinnen : Deutsche Hockey-Damen nur Vierte bei Hallen-EM

Minsk/Stellenbosch Bei der 20. Hallenhockey-EM haben die deutschen Damen ihren Titel nicht verteidigen können. Mehr noch: Sie belegen am Ende nur Platz vier und landen erst zum zweiten Mal außerhalb der Medaillenränge. Allerdings: Die Top-Spielerinnen sind gerade woanders im Einsatz.

Titelverteidiger Deutschland ist bei der Hallenhockey-EM der Damen in Minsk leer ausgegangen. Einen Tag nach der 2:5-Niederlage in der Vorschlussrunde gegen den Gastgeber und neuen EM-Champion Weißrussland musste sich die verjüngte DHB-Auswahl Tschechien im kleinen Finale mit 1:2 im Penaltyschießen geschlagen geben. Nach regulärer Spielzeit stand es am Sonntag 2:2 (2:1). Es ist bei der 20. Hallen-EM erst das zweite Mal nach 2016, dass die DHB-Auswahl nicht in den Medaillenrängen landete. Im Finale besiegte Weißrussland die Niederlande 4:3 (1:1, 0:1) im Penaltyschießen.