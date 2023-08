Fünfter WM-Titel Varfolomeev holt auch Gold im Mehrkampf

Darja Varfolomeev (Schmiden) hat ihre historische Gala-Vorstellung bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik mit ihrem fünften Gold in Valencia gekrönt. Auch im olympischen Mehrkampf räumte die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin am Samstag den Titel vor Sofia Raffaeli (Italien) und Daria Atamanov aus Israel ab.