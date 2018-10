Golfer Brooks Koepka spricht über Unglück bei Ryder Cup

Frau nach Golf-Unfall auf einem Auge blind : „Der Vorfall hat mir das Herz gebrochen“

Düsseldorf Es war ein normaler Abschlag, der in einer Tragödie endete: Beim Ryder-Cup in Paris traf ein Querschläger eine Frau am Kopf. Seitdem ist sie auf einem Auge blind. Golfer Brooks Koepka hat sich nun zu dem Vorfall geäußert.

Koepka sprach bei einer Pressekonferenz über den Vorfall. „Sie wird aus dem Auge nicht mehr sehen können, und ich habe den Ball geschlagen, das ist schwer“, sagte er. Der Golfer sprach von einem „tragischen Unfall“, er werde den Vorfall „ewig bedauern“. Bei Twitter schrieb der 28-Jährige, er habe Kontakt zur Familie der Frau aufgenommen, um zu bekunden, wie leid ihm der Vorfall tut und um sich fortlaufend über den Zustand der Frau informieren zu können. „Der Vorfall hat mir das Herz gebrochen“, schrieb Koepka.

Der folgenschwere Unfall hatte sich am ersten Tag der Turniers ereignet. Koepkas Abschlag traf die Frau im Gesicht. Noch an der Unfallstelle eilte der Golfer zu der Frau um sich zu entschuldigen. Sie war nach dem Aufprall blutend zusammengebrochen. Im Krankenhaus erhielt sie schnell die schlimme Diagnose.

Corine Remande, so heißt die Frau, die von dem Ball getroffen wurde, hat angekündigt, den Veranstalter des Turniers zu verklagen. Es geht um Schadensersatz und die Übernahme von Kosten. Remande wirft den Organisatoren vor, ihrer Verantwortung nicht nachgekommen zu sein. Ebenso habe es keine Warnung gegeben. In einer offiziellen Stellungnahme widersprachen die Organisatoren dieser Darstellung. "Wir können bestätigen, dass mehrfach 'Fore' gerufen worden ist." Dieser Ausruf ist im Golf üblich und soll Personen warnen, die sich eventuell in der Flugbahn des Balles befinden.

