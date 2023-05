Giro d'Italia Evenepoel rast zu Rosa - Dämpfer für Kämna

„Ich will sehen, dass er über drei Wochen auf Tuchfühlung mit den Besten ist“, hatte Ralph Denk, Chef des deutschen Teams Bora-hansgrohe, dem SID im Vorfeld über Kämna gesagt: „Täglich mit den Besten mitfahren, das hat er noch nie gemacht.“ Der Norddeutsche Kämna, im Vorjahr viel beachteter Giro-Etappensieger auf dem Ätna, startet als Co-Kapitän in die Italien-Rundfahrt. Der zweite Klassementfahrer von Bora-hansgrohe, der Russe Alexander Wlassow, kam am Samstag als Zehnter mit 55 Sekunden Rückstand auf Evenepoel etwas besser in Tritt.