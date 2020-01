German Open : Timo Boll verliert erneut gegen Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong

Magdeburg Neun Mal gespielt, neun Mal ist nichts passiert: Timo Boll musste sich dem Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong bei den German Open schon wieder geschlagen geben. Auch Benedikt Duda flog aus dem Turnier.

Der an Nummer zwei gesetzte Fan Zhendong war für Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll auch im neunten Aufeinandertreffen eine Nummer zu groß, für Überraschungsmann Benedikt Duda kam ebenfalls nach großer Gegenwehr das Aus. Rekordeuropameister Boll musste sich am Freitag im Achtelfinale der German Open in Magdeburg dem 23 Jahre alten Chinesen mit 2:4 geschlagen geben. Lediglich beim Weltcupturnier 2019 in Linz hatte Boll seinen asiatischen Gegner beim 3:4 einmal fast am Rande einer Niederlage.