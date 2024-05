Deutsche Meisterschaft in Düsseldorf Warum Funktionale Fitness mehr als das Training im Fitnessstudio ist

Neben Ausdauer müssen die Sportler der Funktionalen Fitness auch einiges an Muskeln mitbringen. Die Kategorie Strength zeichnet sich durch Übungen aus, in denen die Maximalkraft der Athleten auf die Probe gestellt wird. Dies habe laut André Netz vom Bundesverband Funktionaler Fitness Ähnlichkeit zum klassischen Gewichtheben. In der Rubrik Skill gilt es technisch anspruchsvolle Übungen zu meistern. Bei vergangenen Wettkämpfen zählten unter anderem Gehen auf Händen oder einbeinige Kniebeugen dazu. Während in der Kategorie Bodyweight Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wie Klimmzüge oder Liegestütz abgelegt werden müssen, zeichnet sich Power durch Abfolgen verschiedener Übungen mit Kurz-, Langhanteln und runden Hanteln, den sogenannten Kettlebells aus. Eine Übung, die in den Bereich Mixed Modal fällt, trägt den Namen „toes to bar“ – der Sportler hängt an einer Stange und muss die Beine an die Querstange bringen.