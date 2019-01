Nach Rücktritt: Früherer Schwimm-Bundestrainer Lambertz hat neuen Job

Wuppertal Im Dezember war Henning Lambertz als Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer zurückgetreten. Jetzt hat er einen neuen Job gefunden. In seinem alten Beruf.

Der frühere Chefbundestrainer der Schwimmer, Henning Lambertz, wird Lehrer. Der 48-Jährige tritt zum 1. Februar eine Stelle an einer Realschule in Wuppertal an, wie der Deutsche Schwimm-Verband am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ darüber berichtet.