Bronze für Eilers : Friedrich krönt starke Bahnrad-EM mit Goldmedaille

Grenchen Lea Sophie Friedrich hat ihre überragende Woche bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen/Schweiz mit einer Goldmedaille zum Abschluss veredelt. Die 21-Jährige setzte sich im Keirin-Finale vor der Ukrainerin Olena Starikowa und der Russin Jana Tyschtschenko durch.

Zuvor hatte Friedrich sowohl im Team-Sprint am Dienstag als auch im Einzel am Donnerstag jeweils die Silbermedaille gewonnen.

Eine weitere Medaille sicherte sich am letzten EM-Tag Routinier Joachim Eilers. Der 31 Jahre alte Keirin-Europameister von 2014 holte sich in seiner Paradedisziplin am Samstagabend Bronze.