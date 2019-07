Erste Medaillenchance im Becken verpasst : Freiwasser-Weltmeister Wellbrock scheitert im 800-m-Vorlauf krachend

Gwangju Der frischgebackene Weltmeister Florian Wellbrock hat bei seiner ersten Chance im Becken bei der Schwimm-WM ein bittere Enttäuschung hinnehmen müssen. Über 800 m Freistil verpasste er das Finale überraschend deutlich.

Zur Ablenkung will Wellbrock im Finalabschnitt am Dienstag (ab 13.00 Uhr MESZ) auf der Tribüne seine Freundin Sarah Köhler in deren 1500-m-Finale anfeuern. Die Chancen der Freiwasser-Staffelweltmeisterin auf eine Medaille sind nach der Start-Absage der fünfmaligen Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) aus gesundheitlichen Gründen nochmal gestiegen. Dass Köhler dieser Druck und die große Enttäuschung um Wellbrock zu schaffen macht, glaubte Berkhahn nicht: "So eine Situation stärkt sie eigentlich. Je mehr geschaut wird, umso besser ist sie eigentlich."