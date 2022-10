Titelserie gerissen : Frauen-Vierer verpasst Medaille bei Bahn-WM

Saint-Quentin-en-Yvelines Die Erfolgsserie des personell stark veränderten deutschen Frauen-Vierers ist bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines zu Ende gegangen.

Der deutsche Frauen-Vierer hatte 2021 Olympia- und WM-Gold geholt, holte zudem 2021 und 2022 den EM-Titel. Vom Gold-Vierer der Sommerspiele in Tokio fehlen in Frankreich die nach der EM in München zurückgetretene Lisa Brennauer sowie Lisa Klein, die ihre Saison beendet hat. Laura Süßemilch, 2021 mit Kröger, Brauße und Brennauer in Roubaix Weltmeisterin, ist als Folge ihres Sturzes bei der Tour de France ebenfalls nicht dabei.