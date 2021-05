Sportmeisterschaften : Finals 2021 in NRW finden „ohne Publikum“ statt

Finals 2021 in NRW finden „ohne Publikum“ statt

Berlin Bei den Finals 2021 werden bis zu 20 Sportarten gesammelt ihre Meisterschaften austragen, unter anderem Leichtathletik, Schwimmen und Turnen. Bei den Wettkämpfen in NRW werden keine Zuschauer dabei sein – Berlin hofft noch.

Die Finals 2021 werden zumindest in Berlin möglicherweise nicht vor komplett leeren Rängen ausgetragen, in Nordrhein-Westfalen aber wohl schon. „Wenn Zuschauer kommen, dann sicher weniger als bisher. Wir werden keine vollen Stadien sehen. Aber ich bin schon optimistisch, dass Zuschauer kommen können“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag.