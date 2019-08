Kanu : Rauhe sprintet auf der Spree zum Titel

Berlin Ronald Rauhe hat bei den Finals in Berlin den ungewohnten Parallelsprint im Kanu gewonnen. Der 37-Jährige gewann das Finale über 160 Meter gegen Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt.

Weltmeister und Olympiasieger Ronald Rauhe hat im Herzen von Berlin das "Kanu-Experiment" auf der Spree gewonnen. Der 37-Jährige aus Potsdam entschied das DM-Finale im ungewohnten Parallelsprint über nur 160 m gegen Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt für sich. Bei den Frauen ging der Canadier-Titel in Sichtweite der East Side Gallery an Lisa Jahn (Köpenick).

"Die Fans haben ordentlich Stimmung gemacht. Keiner von uns ist hier jemals gepaddelt. Normalerweise darf man das gar nicht", hatte Sprint-Spezialist Rauhe vor den "Rennen zum Anfassen" an der Oberbaumbrücke gesagt und zeigte sich in der ARD begeistert von dem Format: "Ich hätte nie gedacht, dass das so ein sensationelles Event wird. Dass Berlin so eine Show abliefert, war der Wahnsinn."