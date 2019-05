FIH Pro League : Deutsche Hockey-Herren besiegen Argentinien - Damen unterliegen

Krefeld Die deutschen Hockey-Herren haben in Krefeld Olympiasieger Argentinien besiegt. Die Damen unterlagen gegen die Südamerikanerinnen.

Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League den Olympiasieger bezwungen. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann am Mittwochabend in Krefeld mit 6:5 im Penaltyschießen gegen Argentinien. Den Siegtreffer vor 1863 Zuschauern markierte Lokalmatador Niklas Wellen als zwölfter Schütze. Zuvor hatten die deutschen Damen mit 1:2 (0:0) gegen die Südamerikanerinnen verloren.