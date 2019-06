EM in Düsseldorf : Deutsche Fechter weiter ohne Medaille

EM in Düsseldorf

Düsseldorf Die Florettfechterinnen haben einen beherzten EM-Auftritt ohne die erhoffte Medaille beendet. Enttäuschend schneiden die Degenherren ab. Damit ruhen die Hoffnungen nun auf Säbel-Ass Max Hartung.

Die deutschen Fechter warten bei den Europameisterschaften in Düsseldorf weiter auf ihre erste Medaille. Die ehemalige Nachwuchs-Weltmeisterin Leonie Ebert aus dem baden-württembergischen Werbach vergab am Dienstag beim 5:15 gegen Italiens London-Olympiasiegerin Elisa Di Francisca die Chance auf Bronze. Das Herrendegen-Quartett mit dem Vorjahresdritten Richard Schmidt an der Spitze enttäuschte: Der Offenbacher, WM-Dritter von 2017, belegte nach einem 11:15 gegen den Israeli Ido Harper nur Platz 45.