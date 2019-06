Heim-EM in Düsseldorf : Deutsche Degenfechter haben „alle Schiss“

Heim-EM in Düsseldorf

Düsseldorf Die deutschen Degen-Fechter haben am zweiten Tag der Heim-EM in Düsseldorf enttäuscht. Vor allem das frühe Aus von Richard Schmidt ärgerte Bundestrainer Mario Böttcher.

Die deutschen Degenfechter mit dem Vorjahresdritten Richard Schmidt an der Spitze haben bei den Europameisterschaften in Düsseldorf enttäuscht. Der Offenbacher belegte am Dienstag nach dem 11:15 gegen den Israeli Ido Harper nur Platz 45.