Lawinenunglück : Drei Extremkletterer werden in Kanada vermisst

Drei Extremkletterer werden in Kanada vermisst

Der Banff-Nationalpark in Kanada: Hier waren die Bergsteiger unterwegs. Foto: Georg Krumm

Montréal Drei Extremkletterer sind nach einem Lawinenunglück in Kanada verschwunden. Für die Männer, die zu den besten Bergsteigern der Welt zählen, gibt es kaum noch Hoffnung.

Tragisches Unglück in den kanadischen Bergen: Die drei Ausnahme-Bergsteiger Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley sind bei einem Lawinenabgang im Banff-Nationalpark vermutlich ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge wurden die Männer seit Dienstag vermisst. Nachdem Rettungskräfte Zeichen für zahlreiche Lawinenabgänge sowie Kletterausrüstung fanden, gingen die Behörden vom Tod der Männer aus. In den Heimatländern der Alpinisten löste die Nachricht Bestürzung aus.

Die "sehr erfahrenen" Bergsteiger seien in der Provinz Alberta am Howse-Pass unterwegs gewesen, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Sie wollten demnach die Ostseite des Passes besteigen, eine "abgeschiedene und sehr schwierige Route".