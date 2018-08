Ex-DOSB-Chef Michael Vesper nimmt Horst Seehofer in die Pflicht

Ex-DOSB-Chef Michael Vesper : „Ich bin kein Freund von isolierten Sportministerien“

Michael Vesper kürt Dschingis Secret Anfang April in Köln zum Galopper des Jahres 2017. Foto: imago/Galoppfoto/Foto: Sandra Scherning/Sorge

Köln Der langjährige DOSB-Chef Ex-DOSB-Chef Michael Vesper spricht über sein neues Amt als Galoppsport-Präsident, Mittel gegen die Dominanz des Fußballs und Horst Seehofers Interesse am Sport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stefan Klüttermann Von Stefan Klüttermann Sportredakteur Autorendetails aufklappen Stefan Klüttermann (klü) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post und stellvertretender Leiter der hauseigenen Journalistenschule. zum Autorenprofil

Ende vergangenen Jahres ist Michael Vesper aus Altersgründen als Vorstandschef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgeschieden. Doch im Ruhestand ist der frühere NRW-Bauminister deswegen nicht. Im Gegenteil. Seit Mitte März ist der 66-Jährige Präsident des Galoppsport-Dachverbandes.

Sie mussten sich erst als Politiker mit Politikern herumschlagen und danach als Vorstandsvorsitzender des DOSB mit Politikern und Sportfunktionären. Warum tun sie sich jetzt mit 66 noch dieses Amt an?

VESPER Udo Jürgens behauptete doch: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an… Auf ein neues Spielfeld zu gehen, ist spannend und fordert mich. Ich lerne eine Sportart kennen, die mir bisher nicht so präsent war, weil sie nicht olympisch ist. Wie schon 2006 beim DOSB war auch jetzt ein Quereinsteiger gewünscht.

Arbeit gibt es genug, kann ich mir vorstellen.

VESPER In der Tat. Die Lage des Galoppsports ist nicht einfach, und die Verflechtungen und Eigeninteressen der unterschiedlichen Akteure sind schon kompliziert. Wir verfolgen drei große Ziele: die wirtschaftliche Lage wieder zu verbessern, das Wir-Gefühl von Züchtern, Besitzern und Vereinen zu stärken und die Kontakte zur Politik auf allen Ebenen zu intensivieren. So hat ja jede Rennbahn mindestens einen Abgeordneten, in dessen Wahlkreis sie liegt. Seine Unterstützung brauchen wir.

Im vergangenen Jahr haben Sie mit dem Bundesinnenministerium noch über Millionen für den Spitzensport gerungen, jetzt geht es also darum, beim Bundestagsabgeordneten von Dinslaken Gehör zu finden – das erfordert ein krasses Umdenken, oder?

VESPER Nein, beides gehört doch zusammen. Einerseits hat uns der Sportausschuss des Bundestags für November zum allerersten Mal als Verband eingeladen, unseren Sport zu präsentieren – eine gute Gelegenheit, mit dem Vorurteil aufzuräumen, beim Galoppsport gehe es vornehmlich um Zucht oder Wetten. Andererseits ist die Rennbahn für den örtlichen Abgeordneten ein wichtiges Basisthema.

Und was bietet der Galoppsport der Politik als Zukunftsentwurf an?

VESPER Wer einmal auf einer Rennbahn war, findet das in der Regel prima. Kaum jemand spricht von einem verlorenen Nachmittag. Die Rennbahn ist ein wunderbarer Ort für einen Familienausflug - mit großem Sport, zwei Euro für eine Wette und Picknick im Grünen. Außerhalb des Mannschaftssports kenne ich kaum eine Sportart, die in Deutschland so viele Zuschauer anzieht wie der Galoppsport. Das wissen viele nicht. Deswegen müssen wir es ihnen sagen.

Fehlt es also an Außendarstellung?

VESPER Der Galoppsport ist regional gut verankert. Nehmen Sie die Rennbahn in Düsseldorf-Grafenberg. Die ist als Anlage anerkannt, die das Stadtbild prägt. Was fehlt, ist das überregionale Verständnis für unseren Sport. Wir müssen also die regionale Präsenz bewahren, es braucht aber wie in England oder Frankreich auch eine nationale Dachmarke. Wie im Fußball: Jeder Bundesligist funktioniert in seiner Region, trotzdem vermarkten sich die Clubs gemeinsam als Liga.

Muss man direkt bis zum Fußball gucken, um etwas zu lernen? Was macht zum Beispiel der CHIO in Aachen einem Galopprenn-Wochenende vor?

VESPER Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Wir haben ja dasselbe Thema: das Pferd. In Aachen waren wir mit einem Stand vertreten, den u. a. auch Isabell Werth besucht hat, ein bekennender Fan des Galoppsports mit einem engen Bezug zu Vollblütern. Wir tauschen uns mit der Reiterlichen Vereinigung aus und wollen unsere Zusammenarbeit wieder beleben.



Zwischenbilanz der Spitzensportförderung : Verbände hadern mit Leistungssportreform zurück

weiter

Die European Championships haben zuletzt den Gedanken wiederbelebt, über den Tellerrand der eigenen Sportart hinauszugucken. Ist das der richtige Weg?

VESPER Unbedingt. Denn es ist der beste Weg, über die Dominanz des Fußballs nicht zu jammern, sondern selbst mehr dafür zu tun, Beachtung zu finden. Lange scheiterten solche Versuche nicht zuletzt auch an der bornierten Haltung mancher Sportverbände gegenüber einer auch hinsichtlich der Terminierung fernsehgerechten Präsentation. Jetzt haben wir gesehen, was sich mit abgestimmten Sportevents auch im Sommersport erreichen lässt, das war großartig.

Letztlich geht es für alle Sportarten darum, genügend Gelder zu akquirieren. Ist die staatliche Sportförderung auch künftig das richtige grundlegende Modell?

VESPER Der Galoppsport ist ja nicht Teil der Sportförderung, wir bekommen die Rennwettsteuer-Rückvergütung, die zuletzt aber vom Gesetzgeber stark reduziert wurde. Da sind wir in Gesprächen mit dem Bund. Ansonsten ist die Vollblutzucht eine öffentliche Aufgabe, die wir wahrnehmen.

Und wenn ich die Frage dem früheren DOSB-Vorstandschef stelle?

VESPER Der Bund, aber auch viele Länder, fördert den Leistungssport, weil er der staatlichen Repräsentation dient und zum Ansehen unseres Landes in der Welt beiträgt. Dem Ziel, dies noch effizienter zu tun, dient die Leistungssportreform, die ja derzeit umgesetzt wird. Wir dürfen unsere Spitzensportler nicht allein lassen.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Leistungssportreform so greift wie erhofft?

VESPER Es ist leichter, ein Konzept zu schreiben, als es umzusetzen. Die Umsetzungsphase ist im Gang, und die Verbände haben schon viele Veränderungen angepackt. Warten wir mal ab.

Seit der Bundestagswahl findet sich der Sport plötzlich als eines von zehn Ressorts im Super-Ministerium von Herrn Seehofer wieder. Geht er da nicht unter?

VESPER Das neue Innenministerium ist in der Tat riesig. Aber es gibt darin zwei Staatssekretäre, die sich schwerpunktmäßig um den Sport kümmern. Ich bin kein Freund von isolierten Sportministerien, die nur für Sport und nichts anderes zuständig sind, denn sie würden am Kabinettstisch über zu wenig Substanz verfügen, auch in materieller Hinsicht. Es tut dem Sport gut, dass er in ein wichtiges Ministerium eingebettet ist – jedenfalls dann, wenn der Minister sich dafür interessiert.

Wie finden Sie die Idee einer Olympiabewerbung von NRW für die Spiele 2032?