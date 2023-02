„Hat einen großen Fehler gemacht“ Rhein Fire verpflichtet Toonga trotz Kokainmissbrauchs

Glen Toonga ist einer der besten Spieler der European League of Football. Das ist unbestritten. Rhein Fire gab die Verpflichtung des Briten am Dienstagabend bekannt und hat rein sportlich betrachtet damit einen Coup gelandet. Der Running Back erlief in der vergangenen regulären Saison überragende 1468 Yards und erzielte 21 Touchdowns. Damit wurde er zweiter in der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga. Sein Können bekam auch Rhein Fire in den beiden Duellen mit den Hamburg Sea Devils zu spüren: Insgesamt erlief Toonga dort 282 Yards und erzielte sechs Touchdowns.