European League of Football Rhein Fire trägt bald Spiele in Düsseldorfer Arena aus

Rhein Fire kehrt in die Merkur Spiel-Arena zurück - zumindest teilweise. Wie das Team aus der European League of Football am Mittwoch bekannt gab, werden bald drei Spiele in Düsseldorf ausgetragen. Bis es dazu kommt, dauert es aber noch eine Weile: Zunächst gibt es mindestens ein Topspiel in der Saison 2025 und dann zwei Spiele in der Saison 2026.