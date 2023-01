European League of Football Rhein Fire startet mit Kracher in die Saison

An den ersten Spieltag der Saison 2022 in der European League of Football hat Rhein Fire beste Erinnerungen. In der ersten Partie nach der Rückkehr auf die Football-Bühne gewann die Mannschaft von Cheftrainer Jim Tomsula mit 29:26 gegen den alten NFL-Europe-Rivalen Frankfurt Galaxy. Auch im Rückspiel triumphierte Rhein Fire (23:21).