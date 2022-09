European League of Football : Hamburg Sea Devils im Finale gegen Vienna Vikings

Hamburg Das zweite Endspiel der European League of Football steht und erneut sind die Hamburg Sea Devils mit von der Partie. Am 25. September im österreichischen Klagenfurt geht es diesmal gegen die Vikings aus Wien.

Die Hamburg Sea Devils um den früheren NFL-Profi Kasim Edebali stehen auch in der zweiten Saison der European League of Football (ELF) im Finale und nehmen gegen die Vienna Vikings den nächsten Anlauf auf den Titel. Das Endspiel findet am 25. September im österreichischen Klagenfurt am Wörthersee statt.