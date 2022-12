ELF-Saison 2023 Das sind die Gegner von Rhein Fire

Das Finale soll am 24. September in Duisburg steigen - im Heimstadion von Rhein Fire. Das Team hatte in der abgelaufenen Saison, ihrer ersten nach der Rückkehr, die Play-offs noch knapp verpasst. Beim Finale im eigenen Stadion will man nun natürlich dabei sein. Für das Endspiel wurden schon jetzt über 10.000 Tickets verkauft.