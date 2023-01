ELF-Saison 2023 Das ist der Spielplan von Rhein Fire

2023 geht Rhein Fire nach dem Comeback in seine zweite Saison in der European League of Football. Das Ziel ist ganz klar das Endspiel am 24. September in Duisburg, dem Heimstadion von Rhein Fire. Auf dem Weg dorthin stehen zunächst zwölf Spiele in der regulären Saison an. Gegner sind je zweimal die Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Paris Saints, Munich Ravens und Helvetic Guards. Wann gegen wen gespielt wird.