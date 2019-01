Erfolgsbilanz: Fast eine Milliarde Zuschauer sahen die European Championships

Berlin Die European Championships in Glasgow und Berlin 2018 waren ein Erfolgsmodell. Die Organisatoren wollen aber auf dem Teppich bleiben und streben 2022 keine Ausweitung an. Auch die Terminfrage ist völlig ungeklärt.

Er zeigte sich beeindruckt von den Millionen-Einschaltquoten im Fernsehen - nach Angaben der Veranstalter sahen 43 Millionen Deutsche mindestens eine TV-Übertragung -, von der Wirkung in den sozialen Netzwerken sowie von der positiven Resonanz unter Sportlern und bei Zuschauer-Umfragen. „Wir haben unser Ziel erreicht, die TV-Zuschauer von Sportart zu Sportart mitzunehmen“, bilanzierte er. ARD und ZDF werden nun auf nationaler Ebene den Gedanken fortführen und am 3./4. August die deutschen Meisterschaften in zehn Sommersportarten in Berlin von 08.00 bis 20.00 Uhr übertragen.