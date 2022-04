Die Spiele des Beachvolleyball-Turniers werden pro Geschlecht in acht Gruppen stattfinden. Jeweils 32 Teams spielen dann in Vierergruppen um das Erreichen der K.-o.-Runde. Besonders ist, dass nicht jeder gegen jeden spielt, sondern die Gewinner und Verlierer der jeweils ersten Partie gegeneinander spielen und dann die Gewinner und Verlierer jeweils wieder die genaue Platzierung ausspielen. Nur der Vierplatzierte der Gruppe scheidet dann aus. Der Gruppensieger ist direkt für das Achtelfinale qualifiziert, während Platz zwei und drei in einer Zwischenrunde die restlichen Teilnehmer ausspielen.